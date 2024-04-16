Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Про це йдеться в картці документа на сайті парламенту.

Більшість норм закону стануть чинними через місяць. Президент раніше запевнив, що законопроєкт містить норми для підтримки війська, яке постійно перебуває на фронті, зокрема, завдяки ротаціям та відпусткам.

Основні положення документа:

Визнані обмежено придатними і ті, хто має 2-3 групу інвалідності, мають повторно прийти ВЛК;

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет;

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби;

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Ухвалений документ передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми.

11 квітня законопроєкт ухвалив парламент.

Нагадаємо також, що майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.