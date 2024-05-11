Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку.

За словами президента, оборонні операції продовжуються на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатищі, Плетенівка.

«Це прикордонні села, наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Сьогодні і вранці, і ось щойно були доповіді головкому Олександра Сирського. Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині — додаємо туди сили. Артилерія працює так, як треба», — сказав Володимир Зеленський.

Президент також додав, що особливо напруженою ситуація залишається Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку, в районі Семенівки та Нетайлово. Там щодобово відбувається понад 30 бойових зіткнень.

Раніше повідомлялося, що російська армія створює нове угруповання більш ніж у 100 тисяч військових. Є ймовірність того, що цього літа угруповання будуть залучені до нової спроби наступу на одному із напрямків.