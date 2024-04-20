Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Радин з національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Документ передбачає:

обмеження реклами азартних ігор, зокрема з використанням символіки ЗСУ; заборону реєстрації кількох акаунтів для одного гравця в онлайн-казино.

встановлення ліміту витрат та часу на гру впродовж певного часу.

блокування нелегальних веб-сайтів азартних ігор та проведення кампанії щодо загроз ігрової залежності.

Окрім цього, за рішенням РНБО ввели обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а Службі безпеки України доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років.

В лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує податкові пільги для грального бізнесу (платити лише 2% від обороту) і забороняє йому працювати за спрощеною системою оподаткування.