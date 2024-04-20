Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Радин з національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Документ передбачає:
Окрім цього, за рішенням РНБО ввели обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а Службі безпеки України доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років.
В лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує податкові пільги для грального бізнесу (платити лише 2% від обороту) і забороняє йому працювати за спрощеною системою оподаткування.
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Радин з національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Документ передбачає:
Окрім цього, за рішенням РНБО ввели обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а Службі безпеки України доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років.
В лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує податкові пільги для грального бізнесу (платити лише 2% від обороту) і забороняє йому працювати за спрощеною системою оподаткування.