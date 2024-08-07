Дію воєнного стану продовжили на 90 днів. Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів, до 9 листопада.

Це зазначено у картках законів №11433 та №11434 на сайті Верховної ради.

Нові умови набирають чинності з 12 серпня. Це вже 12-те продовження воєнного стану та мобілізації з моменту їх введення 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, нещодавно Комітет з національної безпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д, який передбачає заборону мобілізації молоді віком від 18 до 25 років.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.