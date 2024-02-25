Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинула 31 тисяча українських військових.

Про це він сказав на пресконференції 25 лютого, пишуть «НикВести».

Водночас Володимир Зеленський не став розповідати, скільки військових було поранено.

— 31 тисяча українських військових загинула у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, як там бреше путін зі своїм брехливим колом. Росіян загинуло 180 тисяч. Не знаю, скільки безвісти зниклих у них. Знаю, що до 500 тисяч у сумі з пораненими. Скільки у нас поранених, я не скажу, бо Росія знатиме скільки у нас людей на полі бою, — сказав президент.

Зазначимо, що згідно з даними Генерального штабу, Росія втратила майже 410 тисяч своїх військових.

Нагадаємо, в Україні спростили систему виплат сім’ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових.