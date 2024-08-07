Закон України. Фото для ілюстрації з сайту Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює Кодекс України про адміністративні правопорушення, щодо відповідальності за дрібні крадіжки.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Раніше крадіжка чужого майна вважалася кримінальним злочином, якщо її вартість перевищувала 302 гривні 80 копійок. Тепер цей поріг підвищено до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3028 гривень.

Закон також встановлює жорсткіші адміністративні покарання за дрібні крадіжки:

За крадіжку майна вартістю до 757 гривень передбачено штраф від 850 до 1700 гривень.

Якщо вартість вкраденого становить від 758 до 3028 гривень, штраф збільшується до 1700–5100 гривень.

За повторні крадіжки штраф становитиме від 8500 до 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам сплачувати штраф за свої правопорушення.