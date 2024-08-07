Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює Кодекс України про адміністративні правопорушення, щодо відповідальності за дрібні крадіжки.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Раніше крадіжка чужого майна вважалася кримінальним злочином, якщо її вартість перевищувала 302 гривні 80 копійок. Тепер цей поріг підвищено до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3028 гривень.
Закон також встановлює жорсткіші адміністративні покарання за дрібні крадіжки:
Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам сплачувати штраф за свої правопорушення.
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює Кодекс України про адміністративні правопорушення, щодо відповідальності за дрібні крадіжки.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Раніше крадіжка чужого майна вважалася кримінальним злочином, якщо її вартість перевищувала 302 гривні 80 копійок. Тепер цей поріг підвищено до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3028 гривень.
Закон також встановлює жорсткіші адміністративні покарання за дрібні крадіжки:
Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам сплачувати штраф за свої правопорушення.