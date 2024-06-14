Астронавтки НАСА Крістіна Кох (ліворуч) та Джесіка Меїр / Фото: Nasa Handout, EPA

Станом на березень 2023 року у космосі побували лише 73 жінки. Однак нове дослідження показує, що їхня кількість даремно така невелика.

Науковці припускають, що жінки можуть бути стійкішими до стресу від космічного польоту, ніж чоловіки, та швидше відновлюватися після повернення на Землю.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Nature Communications, повідомляє The Guardian.

Команда американських вчених аналізувала реакцію імунної системи на політ у космос двох жінок і двох чоловіків, які у 2021 році облетіли Землю в рамках місії SpaceX Inspiration4 як туристи. Отримані результати порівняли з даними 64 інших астронавтів.

Дослідження показало, що активність генів у чоловіків була більше порушена, ніж у жінок. Також вони потребували більше часу, щоб нормалізувати свій стан після повернення на Землю.

Зокрема, серед постраждалих білків був фібриноген, який відіграє вирішальну роль у згортанні крові.

«Чоловіки, схоже, більше страждають від космічних польотів майже за всіма типами клітин і показниками», — пишуть вчені у своїй науковій статті.

Незрозуміло, чому жінки можуть бути більш стійкими до космічних польотів, ніж чоловіки. Однією з можливих причин є здатність до вагітності.

«Спроможність переносити значні зміни у фізіології та гідродинаміці може бути дуже корисною не тільки для того, щоб виносити дитину, але й справлятися зі стресом космічного польоту на фізіологічному рівні», — зазначив керівник дослідження Крістофер Мейсон.

Однак для підтвердження отриманих результатів потрібні додаткові дослідження та більша вибірка.

Нагадаємо, що у жодній країні світу жінки не мають однакових із чоловіками можливостей на ринку праці. Водночас подолання розриву змогло б підвищити світовий внутрішній валовий продукт на 20%.