Жіночими купе вже скористалося 192 тисячі пасажирок «Укрзалізниці». Квитки у такі вагони є найбільш популярними, їх розкуповують першими.
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пасажирського напрямку перевізника Олександр Перцовський.
— На сьогоднішні 192 тисячі пасажирок проїхало в жіночих вагонах, купе. Це є найбільш задоволений сегмент наших клієнтів, — сказав посадовець.
Він наголосив, що з погляду комфорту, додаткових умов і вартості квитків «жіночі купе» нічим не відрізняються від інших.
Водночас, за словами Олександра Перцовського, ці квитки є найбільш популярними — їх розкуповують першими.
Жіночі купе вже доступні в поїздах:
Слід зазначити, що придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку «Укрзалізниці» — такі місця мають відповідну позначку.
Він також розповів, що в дитячих вагонах, які з 8 серпня запровадила Укрзалізниця, передбачається окреме меню для дітей, яке було розроблено разом з Євгеном Клопотенко, настільні ігри тощо. В цих вагонах працюватимуть провідники, які пройшли тренінги ЮНІСЕФ щодо спілкування з дітьми, надання першої допомоги.
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Жіночими купе вже скористалося 192 тисячі пасажирок «Укрзалізниці». Квитки у такі вагони є найбільш популярними, їх розкуповують першими.
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пасажирського напрямку перевізника Олександр Перцовський.
— На сьогоднішні 192 тисячі пасажирок проїхало в жіночих вагонах, купе. Це є найбільш задоволений сегмент наших клієнтів, — сказав посадовець.
Він наголосив, що з погляду комфорту, додаткових умов і вартості квитків «жіночі купе» нічим не відрізняються від інших.
Водночас, за словами Олександра Перцовського, ці квитки є найбільш популярними — їх розкуповують першими.
Жіночі купе вже доступні в поїздах:
Слід зазначити, що придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку «Укрзалізниці» — такі місця мають відповідну позначку.
Він також розповів, що в дитячих вагонах, які з 8 серпня запровадила Укрзалізниця, передбачається окреме меню для дітей, яке було розроблено разом з Євгеном Клопотенко, настільні ігри тощо. В цих вагонах працюватимуть провідники, які пройшли тренінги ЮНІСЕФ щодо спілкування з дітьми, надання першої допомоги.