Жіночі купе, фото взято з сайту LB.UA

Жіночими купе вже скористалося 192 тисячі пасажирок «Укрзалізниці». Квитки у такі вагони є найбільш популярними, їх розкуповують першими.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пасажирського напрямку перевізника Олександр Перцовський.

— На сьогоднішні 192 тисячі пасажирок проїхало в жіночих вагонах, купе. Це є найбільш задоволений сегмент наших клієнтів, — сказав посадовець.

Він наголосив, що з погляду комфорту, додаткових умов і вартості квитків «жіночі купе» нічим не відрізняються від інших.

Водночас, за словами Олександра Перцовського, ці квитки є найбільш популярними — їх розкуповують першими.

Жіночі купе вже доступні в поїздах:

№15/16 Харків — Ясіня;

№17/18 Харків — Ужгород;

№26/236 Одеса — Ясіня;⁠

№3/4 Запоріжжя — Ужгород;⁠

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№29/30 Київ — Ужгород;

№81/82 Київ — Ужгород;

№75/76 Київ — Кривий Ріг;

№1/2 Харків — Івано-Франківськ;

№5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№95/96 Київ — Рахів.

Слід зазначити, що придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку «Укрзалізниці» — такі місця мають відповідну позначку.

Він також розповів, що в дитячих вагонах, які з 8 серпня запровадила Укрзалізниця, передбачається окреме меню для дітей, яке було розроблено разом з Євгеном Клопотенко, настільні ігри тощо. В цих вагонах працюватимуть провідники, які пройшли тренінги ЮНІСЕФ щодо спілкування з дітьми, надання першої допомоги.