Газ у балонах, фото з відкритих джерел

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів про експериментальний проєкт з постачанням газу у балонах для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей.

Про це він повідомив у Телеграм.

«За результатами виїзних засідань у прифронтові громади ми зібрали значний обсяг проблематики. Тепер системно працюємо над розв’язанням цих проблем.

Сьогодні робимо два важливих кроки», — йдеться в повідомленні.

Як зазначив премʼєр, першим кроком є забезпечення людей скрапленим газом. Він повідомив, що для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу.

Другим кроком є розширення переліку пріоритетних видатків, які держава фінансує в першу чергу.

Як пояснив Денис Шмигаль, це передбачає фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм «Фонду декарбонізації», а також буде підвищено пріоритетність фінансування державним казначейством проєкту зубопротезування для українських захисників.

Раніше, віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук впевнена, що Миколаївщина без проблем увійде в майбутній 2024-2025 опалювальний сезон. Вона позитивно оцінила рівень підготовки регіону до зимового періоду.