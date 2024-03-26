Засуджений житель Миколаївщини, який викрав у знайомого виплати за безвісти зниклого сина / Фото: Нацполіція

Мешканця Казанки, що на Миколаївщині, засудили на шість з половиною років за крадіжку майже 370 тисяч гривень з банківської картки знайомого, на яку чоловік отримував виплати у зв’язку із зникненням безвісти сина-військового.

У суді він визнав свою провину, повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 37-річний чоловік викрав банківську карту свого знайомого, а у подальшому, через довірливі відносини, отримав доступ до його мобільного банкінгу та викрав з рахунку 367 тисяч гривень.

Суд визнав його винним за фактом крадіжки в умовах воєнного стану, несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, викраденні документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (частина 4 статті 185, частина 1 статті 357, частина 1 та частина 2 статті 361, частина 1 статті 209 КК України). Та призначив покарання у виді 6 років 6 місяців за ґратами з позбавленням права займатися фінансово-банківською діяльністю на строк 2 роки, та з конфіскацією майна. Вирок ще не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (стаття 532 КПК України).

Нагадаємо, мешканця Миколаївщини засудили за вчинення грабежу в умовах воєнного стану. Чоловік через відчинене вікно проник до будинку мешканця села Красне Миколаївського району й вкрав мобільний телефон та гроші.