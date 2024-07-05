Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

В усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що зміни необхідні для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку взимку та влітку, дають можливість більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

Коли в області не буде обмежень:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: місто Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Також вказується, що завдяки таким вимірам можна побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

«Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств. Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами», — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» додали, що у випадку повторення масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.