Кількість зареєстрованих атак РФ по всій лінії фронту в Україні в березні 2024 року була на 9% нижчою порівняно з лютим 2024 року, впавши приблизно з 2340 до 2120.
Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 4 квітня у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
«Кількість зареєстрованих нападів на авдіївському напрямку становила третину всіх нападів у лютому, коли місто було захоплено російськими військами, але в березні скоротилася до чверті», — зазначили у британській розвідці.
При цьому наголошується, що кількість зареєстрованих атак РФ на південний захід Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні і в результаті становила 38% від усіх атак.
«Попри ці зусилля, Росія не домоглася якихось помітних успіхів у цьому районі і продовжує оспорювати невеликі поселення, включно з Новомихайлівкою, Георгіївкою і Урожайним», — зазначили у звіті.
Нагадаємо, що у розвідці Британії називають «проблемою» для української протиповітряної оборони російський маневрений пусковий комплекс для запуску гіперзвукових ракет «Циркон».
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Кількість зареєстрованих атак РФ по всій лінії фронту в Україні в березні 2024 року була на 9% нижчою порівняно з лютим 2024 року, впавши приблизно з 2340 до 2120.
Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 4 квітня у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
«Кількість зареєстрованих нападів на авдіївському напрямку становила третину всіх нападів у лютому, коли місто було захоплено російськими військами, але в березні скоротилася до чверті», — зазначили у британській розвідці.
При цьому наголошується, що кількість зареєстрованих атак РФ на південний захід Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні і в результаті становила 38% від усіх атак.
«Попри ці зусилля, Росія не домоглася якихось помітних успіхів у цьому районі і продовжує оспорювати невеликі поселення, включно з Новомихайлівкою, Георгіївкою і Урожайним», — зазначили у звіті.
Нагадаємо, що у розвідці Британії називають «проблемою» для української протиповітряної оборони російський маневрений пусковий комплекс для запуску гіперзвукових ракет «Циркон».