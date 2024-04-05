Кількість атак РФ у березні знизилася на 9% порівняно з лютим

Кількість зареєстрованих атак РФ по всій лінії фронту в Україні в березні 2024 року була на 9% нижчою порівняно з лютим 2024 року, впавши приблизно з 2340 до 2120.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 4 квітня у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

«Кількість зареєстрованих нападів на авдіївському напрямку становила третину всіх нападів у лютому, коли місто було захоплено російськими військами, але в березні скоротилася до чверті», — зазначили у британській розвідці.

При цьому наголошується, що кількість зареєстрованих атак РФ на південний захід Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні і в результаті становила 38% від усіх атак.

«Попри ці зусилля, Росія не домоглася якихось помітних успіхів у цьому районі і продовжує оспорювати невеликі поселення, включно з Новомихайлівкою, Георгіївкою і Урожайним», — зазначили у звіті.

Нагадаємо, що у розвідці Британії називають «проблемою» для української протиповітряної оборони російський маневрений пусковий комплекс для запуску гіперзвукових ракет «Циркон».