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В Україні запровадять зміни у програмі «єОселя». Для громадян віком до 25 років зменшили розмір першого внеску.

Про це він розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 13 серпня.

«На виконання доручення президента оперативно приймаємо зміни до програми «єОселя». Йдеться про зменшення першого внеску за іпотекою до 10% для громадян віком до 25 років включно», — повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вже понад 12 тисяч українських сімей скористалися цією програмою, включаючи військовослужбовців, правоохоронців, освітян, медиків та науковців.

Наразі очікується зростання участі молоді серед користувачів програми, що дасть молодим сім'ям більше можливостей для придбання нерухомості та покращення власного життєвого рівня.

Нагадаємо, що станом на липень 2024 року жителі Миколаївщини отримали 12 кредитів на житло за програмою «єОселя», загальною сумою 6 мільйонів 986 тисяч гривень. Це найменша кількість отриманих кредитів серед областей України.