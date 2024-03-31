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В Очакові, Куцурубській та в Чорноморській громадах змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба Очаківської міської ради.

За розпорядження військового коменданта оборони міста Очаків Валерія Харченко ці заходи були впроваджені «з метою встановлення та підтримки порядку, зменшення кількості жертв під час військового стану, недопущення диверсійно-розвідувальних груп у визначеному секторі відповідальності».

З 1 квітня на території Очаківської міської територіальної громади, Куцурубської та Чорноморської сільських територіальних громад буде встановлено комендантську годину та спеціальний режим світломаскування з 23.00 до 05.00.

У розпорядженні йдеться про заборону проведення масових заходів, зборів та мітингів та інших заходів, які передбачають велике скупчення людей, в період з 1 по 9 травня.

Окрім цього, заборонено функціонування пляжів, інших об’єктів рекреації, перебування вздовж узбережжя, використання водних човнів та риболовля.

Нагадаємо, що на Миколаївщині у трьох громадах скоротять комендантську годину.