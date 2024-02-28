Начальник служби автогосподарства Олег Куліков. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Начальник служби автогосподарства «Миколаївелектротрасу» Олег Кругліков, разом з колегами, на початку повномасштабної війни тракторами збирали розбиту російську техніку на околицях Миколаєва.

Про це чоловік розповів у коментарі «НикВести».

— Нам поступила команда від мера Олександра Сєнкевича допомогти військовим з технікою. Ми тракторами збирали російську розбиту техніку, — сказав Олег Кругліков.

Працівникам підприємства вдалося зібрати 36 одиниць техніки, яку в результаті передали Збройним Силам України. За словами Олега Круглікова, йому часто доводилося прибирати техніку повну речей та зброї військових РФ. Під час одного з виїздів чоловік знайшов чоботи російського солдата в розбомбленому танку, які вирішив залишити собі на згадку.

Також чоловік згадує, як одного разу йому навіть вдалося передати миколаївським військовим уцілілу ворожу бойову машину піхоти (БМП), яку потім використали у боях з росіянами.

— Один раз притягнули один БМП десантних російських військ, повністю зі зброєю та патронами. Хлопці балончиком зафарбували мітки, і пішов цей БМП валити росіян, — розповів чоловік.

За це Олега Круглікова нагородили відзнакою «За оборону Миколаєва».

Читайте статтю «НикВести» «‎Тракторами збирали російську техніку»‎: історії працівників електротрансу Миколаєва про роботу під обстрілами».