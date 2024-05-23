Російський корабель «Циклон» / Фото з відкритих джерел

Успішні удари по кораблю РФ «Циклон», який базувався у Севастополі, підкреслює успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту.

Про це йдеться у звіті британської розвідки за 23 травня.

Аналітики Великої Британії зазначають, що корвет «Циклон» — один із чотирьох російських кораблів проєкту «Каракурт». Судно оснащене ракетами «Калібр». Усі чотири кораблі перебували у Чорному з 2022 року. Згодом два з них росіяни перевели у Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Трете судно було серйозно пошкоджено внаслідок удару України у листопаді 2023 року.

«Хоча атака навряд чи істотно змінить вплив російського військово-морського флоту на українські операції, вона підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, а також триває успіх України при проведенні скоординованих ударів», — йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Розвідники зазначають, що атака, яку українські війська здійснили на російський порт Севастополь 19 травня, складалася з комбінації безпілотників односторонньої атаки та ракет ATACMS. Внаслідок чого був потоплений корвет «Циклон».

Нагадаємо, Військово-Морські сили України у неділю, 19 травня, повідомили про знищення російського морського тральщика «Ковровець».