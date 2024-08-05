У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) України офіційно підтвердили знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34, складу з боєприпасами та ураження ще двох літаків на аеродромі Морозовськ у Ростовській області.
Про це 5 серпня повідомили в ГУР МО.
Зазначається, що на супутникових знімках зафіксували знищений склад авіаційного озброєння — від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.
Також вдалося знищити російський Су-34 та уразити ще два літаки. Крім цього, пошкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари.
Нагадаємо, що 3 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому «Морозовск» та інших військових цілей в Росії.
Раніше, Сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». В результаті влучання човен затонув на місці.
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У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) України офіційно підтвердили знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34, складу з боєприпасами та ураження ще двох літаків на аеродромі Морозовськ у Ростовській області.
Про це 5 серпня повідомили в ГУР МО.
Зазначається, що на супутникових знімках зафіксували знищений склад авіаційного озброєння — від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.
Також вдалося знищити російський Су-34 та уразити ще два літаки. Крім цього, пошкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари.
Нагадаємо, що 3 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому «Морозовск» та інших військових цілей в Росії.
Раніше, Сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». В результаті влучання човен затонув на місці.