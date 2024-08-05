Атака по аеродрому в РФ / Фото: Міноборони

У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) України офіційно підтвердили знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34, складу з боєприпасами та ураження ще двох літаків на аеродромі Морозовськ у Ростовській області.

Про це 5 серпня повідомили в ГУР МО.

Зазначається, що на супутникових знімках зафіксували знищений склад авіаційного озброєння — від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Також вдалося знищити російський Су-34 та уразити ще два літаки. Крім цього, пошкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари.

Нагадаємо, що 3 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому «Морозовск» та інших військових цілей в Росії.

Раніше, Сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». В результаті влучання човен затонув на місці.