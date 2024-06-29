Білоруський кордон. Фото для ілюстрації

Збройні сили Білорусі заявили, що обстановка на українському кордоні стає напруженою. Нібито Україна стягує до кордонів техніку та озброєння.

Про це заявив заступник командувача силами спеціальних операцій Білорусі полковник Вадим Лукашевич і начальник зенітних ракетних військ командування ВПС країни Андрій Северинчик.

«Обстановка на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості. Коаліція західних країн розв'язала гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби втягнути нашу країну у війну. У цих складних умовах наша країна робить усе, щоб зберегти мир на білоруській землі», — сказав Вадим Лукашевич.

Він заявив, що нібито Україна стягує до кордонів війська, озброєння й військову техніку. Зокрема, за словами білорусів, у Житомирській області розміщені американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка. На це Білорусь стягнула додаткові сили і засоби ППО в райони біля Житомирської області.

«Ми готові рішуче застосувати всі наявні сили та засоби для захисту території та населення Республіки Білорусь від можливих провокацій у повітряному просторі», —підкреслив Андрій Северинчик.

Натомість речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді» заявив, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави, а не на зазіхання на чужі території.

«Їм ввижається стягування найрізноманітніших підрозділів, всього наявного озброєння та техніки. Кого і що вони тільки не згадували, і хто вже тільки не робив такі заяви. Певно й самі заплуталися в своїх показах. Це знову дуже нагадує тези про те «звідки готувався наступ». Можливо, й карти вже намалювали. Приємно, звісно, що вони не забувають про нашу державу, але нехай не переживають – Україна не становить для них загрози, ми навпаки вимушені оборонятися, в т.ч. і на білоруському напрямку, адже Білорусь продовжує підтримувати терористів, а свого часу відкрила російським загарбникам свій кордон. Україна ж захищає і захищатиме свої території від нападок ворогів», — розповів Андрій Демченко.

Нагадаємо, 29 червня, Рада Європейського союзу поширила на Білорусь низку санкцій, які вже діють проти Росії.