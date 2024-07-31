Колоски пшениці / Фото з відкритих джерел

Українські ціни на пшеницю зростають на тлі зниження виробництва світового ринку. Аналіз аграрних даних вказує на тренд зростання цін на зернові.

В Україні з 3,5 мільйона гектар землі зібрано понад 14,7 мільйонів тонн пшениці, контракти на закупівлю української пшениці укладені не лише на серпень, а й на вересень, повідомили в аналітичному кооперативі «ПУСК», створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

За йх даними, на СРТ-ринках пшениці спостерігається зростання цін на 5-6 доларів на тонні, тоді як на ринках CIF — лише на 1 долар.

«Зазвичай, першими зростають ціни на ринках CIF, тому така ситуація вказує на проблеми трейдерів із покриттям контрактів. Через це трейдери заохочують фермерів вищими цінами», — зазначають аналітики.

У «ПУСК» прогнозують, що такий локальний перекіс може тривати близько двох тижнів.

У морських портах Одеси умовні ціни на пшеницю найближчого тижня коливатимуться у межах 175-189 доларів за тонну на базисі СРТ, на умовах CIF Констанца — 205-215 доларів за тону.

У повідомленні йдеться, що у довгостроковій перспективі ціни на пшеницю зростатимуть. Вагомим фактором, що буде підтримувати рух цін вгору, є світове зниження виробництва зерна.

«Європейські ринки зерна демонструють нестабільність. У ЄС очікується скорочення виробництва пшениці на 10 мільйонів тонн, в РФ — на 10 мільйонів тонн, а в Україні — на 3-4 мільйона тонн. Тільки США прогнозують збільшення виробництва на 4 мільйона тонн, що не перекриє падіння в ЄС і РФ. Тому світові ціни ймовірно будуть зростати на тлі зниження виробництва», — додають у «ПУСК».

Нагадаємо, Україна спільно з Всесвітньою продовольчою програмою (WFP) відправила першу з трьох партій борошна до Палестини. Це забезпечить харчову допомогу понад 100 тисячам сімей, які опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Експорт з морських портів Миколаївщини

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.