Українські військові, фото: Getty Images

Збройні сили України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

Про це свідчать дані дослідження Національного демократичного інституту.

Силам оборони України довіряють 91% опитаних. При цьому жоден з респондентів не висловив недовіри українській армії. Натомість президенту довіряють 45% опитаних. Він на другій сходинці у рейтингу довіри українців.

Третє місце посіла Національна поліція — їм довіряють 39% опитаних. Не довіряють або повністю не довіряють 27% респондентів.

Найнижчі показники довіри серед українців мають Верховна Рада та політичні партії — 11% і 9% відповідно. Свою недовіру їм висловили 56% та 51% відповідно.

Дослідження проводили методом телефонного опитування упродовж 8-24 травня 2024 року. Так, вдалося провести 2508 інтерв’ю на підконтрольній уряду території України. Випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.