Збройні сили України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.
Про це свідчать дані дослідження Національного демократичного інституту.
Силам оборони України довіряють 91% опитаних. При цьому жоден з респондентів не висловив недовіри українській армії. Натомість президенту довіряють 45% опитаних. Він на другій сходинці у рейтингу довіри українців.
Третє місце посіла Національна поліція — їм довіряють 39% опитаних. Не довіряють або повністю не довіряють 27% респондентів.
Найнижчі показники довіри серед українців мають Верховна Рада та політичні партії — 11% і 9% відповідно. Свою недовіру їм висловили 56% та 51% відповідно.
Дослідження проводили методом телефонного опитування упродовж 8-24 травня 2024 року. Так, вдалося провести 2508 інтерв’ю на підконтрольній уряду території України. Випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.
Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.
Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.
65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.
Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.
|
Слухайте, ну це вже занадтоДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Збройні сили України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.
Про це свідчать дані дослідження Національного демократичного інституту.
Силам оборони України довіряють 91% опитаних. При цьому жоден з респондентів не висловив недовіри українській армії. Натомість президенту довіряють 45% опитаних. Він на другій сходинці у рейтингу довіри українців.
Третє місце посіла Національна поліція — їм довіряють 39% опитаних. Не довіряють або повністю не довіряють 27% респондентів.
Найнижчі показники довіри серед українців мають Верховна Рада та політичні партії — 11% і 9% відповідно. Свою недовіру їм висловили 56% та 51% відповідно.
Дослідження проводили методом телефонного опитування упродовж 8-24 травня 2024 року. Так, вдалося провести 2508 інтерв’ю на підконтрольній уряду території України. Випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.
Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.
Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.
65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.
Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.