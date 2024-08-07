Російська сторона стверджує, що українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області. Офіційного підтвердження з української сторони наразі немає.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Фото з телеграм-каналу Курск на связи Фото з телеграм-каналу Курск на связи

У той же час губернатор Курської області повідомив про масовані обстріли регіону з боку ракет і дронів. Вчора, 6 серпня, російська сторона раніше заявила про трьох загиблих серед місцевих жителів.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Фото з телеграм-каналу Курск на связи Фото з телеграм-каналу Курск на связи Фото з телеграм-каналу Курск на связи

Міністерство оборони РФ повідомило про збиття 11 безпілотників над Бєлгородською, Курською, Ростовською і Воронезькою областями, а також про знищення двох ракет ППО. Водночас російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване. Однак в Міноборони таку інформацію поки не підтверджують.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено 36 українських безпілотників.