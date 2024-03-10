Українські військові укріплюють та намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомили Сили оборони півдня вдень 9 березня.

Там повідомили, що на півдні України триває контрбатарейна боротьба. Протягом останньої доби росіяни не проводили штурмових дій, але обстрілювали з артилерії та мінометів, зокрема в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.

«Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра», – йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а також вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону. Удар був по п’ятиповерхівці, постраждала семирічна дитина.

Нагадаємо, впродовж 8 березня російські війська чотири рази обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.