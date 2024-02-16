ЗСУ відійшли з позиції «Зеніт» в Авдіївці. Фото: ua.depositphotos.com

Командування оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» вирішило вивести бійців з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач угруповання Олександр Тарнавський.

За його словами, таке рішення прийняли, щоб зберегти особовий склад.

«Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки», — написав він.

За словами Олександра Тарнавського, тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

Позиція «Зеніт» в Авдіївці. Мапа DeepState

«Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів», — додав він.

Нагадаємо, що днем раніше, 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.