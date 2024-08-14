Курська область, Росія. Фото: Belkin Alexey/Russian Look/news.ru/picture alliance

У межах реалізації свого права на самооборону українські військові сформували «буферну зону» на території Курської області.

Про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець на нараді з Президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися питання стабілізаційних заходів у Курській області.

«У реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права. Тож наші військові у цілях самооборони сформували «буферну (санітарну) зону» на території Курської області», — зазначив Дмитро Лубінець.

Крім того, він розповів, що учасники наради обговорювали гарантії безпеки на зазначеній території. Це стосується дотримання Україною міжнародного гуманітарного права, Гаазьких конвенцій 1907 року та Женевських конвенцій. Українські військові повністю дотримуються цих зобовʼязань.

За словами омбудсмана, також на нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.

«У «буферній зоні» повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів», — наголосив Дмитро Лубінець.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».

Також повідомлялося, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.

Згодом Росія оголосила про «довгострокову паузу» у переговорах з Україною після низки поразок і атак на Курську область.

А 14 серпня в Курській області у російському місті Суджа вперше побували українські журналісти. Вона поспілкувалася з місцевими жителями та показали, як наші бійці роздавали гуманітарку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад 100 військових РФ взято в полон, продовжується оборонна операція.