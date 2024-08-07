Артилерійська система росіян / Фото взято з «Варта 1»

За минулу добу, 6 серпня, російська армія втратила в Україні вбитими та пораненими ще 1230 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, росіяни втратили приблизно 586 370 своїх військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:

танки — 8 429 ( +8 за минулу добу) ;

; бойові броньовані машини — 16 323 ( +29) ;

; артилерійські системи — 16 451 ( +67 );

); реактивні системи залпового вогню — 1138;

засоби ППО — 910;

літаки — 365;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 212 ( +54 );

); крилаті ракети — 2 421 ( +1) ;

; кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 22 226 ( +78 );

); спеціальна техніка — 2 759 (+21).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.

Нагадаємо, в ніч на 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

Також російські військові у вівторок, 6 серпня, обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще 15 цивільних отримали поранення.