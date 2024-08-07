За минулу добу, 6 серпня, російська армія втратила в Україні вбитими та пораненими ще 1230 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, росіяни втратили приблизно 586 370 своїх військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
Нагадаємо, в ніч на 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».
Також російські військові у вівторок, 6 серпня, обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще 15 цивільних отримали поранення.
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За минулу добу, 6 серпня, російська армія втратила в Україні вбитими та пораненими ще 1230 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, росіяни втратили приблизно 586 370 своїх військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
Нагадаємо, в ніч на 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».
Також російські військові у вівторок, 6 серпня, обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще 15 цивільних отримали поранення.