Міністр Повітряних сил США Френк Кендалл здійснив політ на винищувачі F-16, яким кермував штучний інтелект.

Про це повідомляє видання AP.

Очільник ВПС заявив, що побачив достатньо, аби довірити штучному інтелекту рішення про запуск зброї.

«Конкретні деталі розробки не розголошуються. Відомо, що команди інженерів тестують алгоритми штучного інтелекту на базі експериментального літака X-62A VISTA. Розробники повідомили, що менш ніж за рік вони пройшли шлях від початкового встановлення ШІ в бортові системи X-62A до перших тестових боїв алгоритмів штучного інтелекту і живих пілотів», – ідеться в повідомленні.

Пілоти Vista кажуть, що жодна інша країна у світі не має такого реактивного літака зі штучним інтелектом.

Програмне забезпечення спочатку вивчає мільйони точок даних у симуляторі, а потім перевіряє свої висновки під час реальних польотів.

Нагадаємо, Україна наразі має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території країни.