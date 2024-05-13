Донор крові. Фото: «НикВести»

У Миколаєві та області потрібні донори крові всіх груп. Загалом цього тижня у 8 областях України зберігається дефіцит донорської крові.

Про це повідомляє платформа «ДонорUA».

Донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452. Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.

«Росіяни знову атакують Харківщину, і наші військові у важких боях відстоюють кожен метр території. Водночас не стихають бойові дії східному та південному напрямках. Кількість поранених — величезна. Аби медики могли вчасно їх рятувати, ми маємо здавати кров — для потреб фронту її везуть з усієї України», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Дніпро: всі групи крові;

Миколаїв: всі групи крові;

Харків: всі групи крові;

Херсон: всі групи крові;

Київ: 1+, 2+, 4-;

Одеса: 1+, 2+, 3+/-, 4+/-;

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-;

Житомир: 3-, 4-.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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