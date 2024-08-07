Миколаївський борець Парвіз Насібов пробився до фіналу Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг).
Про це свідчать результати олімпіади.
У півфіналі він здолав дворазового призера чемпіонатів світу азербайджанця Хасрата Джафарова — 3:3 (перевага на боці українця).
Парвіз Насібов став першим фіналістом Олімпійських ігор серед українських борців.
Фінал відбудеться у четвер, 8 серпня.
Це вже 9 гарантована медаль на Олімпійських іграх для України.
Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Насібов на останніх секундах заробив 2 вирішальні бали ти самим отримавши перемогу над спортсменом Мате Немешем із Сербії.
У 1/4 фіналу борець змагався з представником Киргизстану Амантуром Ісмаїловим, він завершив бій з рахунком 7:6 на користь Парвіза Насібова.
Раніше, Парвіз Насібов розповів, що від моменту, коли він завоював ліцензію на участь в Олімпіаді-2024, його тренування проходять щодня.
|
Слухайте, ну це вже занадто. Про Руський маяк на Руській косіДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Миколаївський борець Парвіз Насібов пробився до фіналу Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг).
Про це свідчать результати олімпіади.
У півфіналі він здолав дворазового призера чемпіонатів світу азербайджанця Хасрата Джафарова — 3:3 (перевага на боці українця).
Парвіз Насібов став першим фіналістом Олімпійських ігор серед українських борців.
Фінал відбудеться у четвер, 8 серпня.
Це вже 9 гарантована медаль на Олімпійських іграх для України.
Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Насібов на останніх секундах заробив 2 вирішальні бали ти самим отримавши перемогу над спортсменом Мате Немешем із Сербії.
У 1/4 фіналу борець змагався з представником Киргизстану Амантуром Ісмаїловим, він завершив бій з рахунком 7:6 на користь Парвіза Насібова.
Раніше, Парвіз Насібов розповів, що від моменту, коли він завоював ліцензію на участь в Олімпіаді-2024, його тренування проходять щодня.