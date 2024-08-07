Миколаївський борець Парвіз Насібов пробився до фіналу Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг).

Про це свідчать результати олімпіади.

У півфіналі він здолав дворазового призера чемпіонатів світу азербайджанця Хасрата Джафарова — 3:3 (перевага на боці українця).

Парвіз Насібов став першим фіналістом Олімпійських ігор серед українських борців.

Фінал відбудеться у четвер, 8 серпня.

Це вже 9 гарантована медаль на Олімпійських іграх для України.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Насібов на останніх секундах заробив 2 вирішальні бали ти самим отримавши перемогу над спортсменом Мате Немешем із Сербії.

У 1/4 фіналу борець змагався з представником Киргизстану Амантуром Ісмаїловим, він завершив бій з рахунком 7:6 на користь Парвіза Насібова.

Раніше, Парвіз Насібов розповів, що від моменту, коли він завоював ліцензію на участь в Олімпіаді-2024, його тренування проходять щодня.