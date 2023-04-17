Збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до змагань під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) допоки триває війна в Україні.

Про це заявив президент організації Люк Тардіф у коментарі ESPN.

Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від своїх змагань з початком повномасштабного РФ в Україну. Федерація також відібрала у російського Санкт-Петербурга право на проведення чоловічого чемпіонату світу-2023. У березні 2023 року IIHF прийняла рішення продовжити дискваліфікацію росіян та білорусів від міжнародного хокею на сезон 2023/24.

Рішення стосовно наступного сезону Міжнародна федерація хокею прийме на плановому засіданні Ради федерації у березні 2024 року. Воно може вплинути на потенційну участь збірної Білорусі в Олімпіаді, після того як Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям поновити у змаганнях російських та білоруських спортсменів. З відстороненням IIHF позбавила рейтингу команду Білорусі, натомість російська збірна зберегла рейтингові бали, незважаючи на дискваліфікацію.

Однак рішення стосовно поновлення росіян та білорусів у міжнародному хокеї залежить від закінчення війни Росії в Україні. Як зазначив президент Міжнародної федерації хокею, він очікує якнайшвидшого повернення росіян та білорусів до змагань.

— Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме. Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри, — сказав Люк Тардіф.

Нагадаємо, що на тлі конфлікту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної боксерської асоціації (IBA), США, Велика Британія та група інших країн оголосили про створення нової федерації аматорського боксу World Boxing.