Російська чоловіча збірна не братиме участі в передкваліфікаційному турнірі на літню Олімпіаду 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

— Слідуючи рекомендаціям МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованим 28 березня, Виконавчий комітет ФІБА ухвалив рішення не дозволяти реєстрацію чоловічої збірної Росії на олімпійських передкваліфікаційних турнірах, — ідеться у повідомленні.

Збірну Росії у відборі замінила Болгарія. Всього в європейському передкваліфікаційному турнірі братимуть участь 16 команд, включно зі збірною України.

Раніше ФІБА усунула збірні Росії та Білорусі від участі у змаганнях під егідою організації, внаслідок чого національні команди не змогли взяти участі у кваліфікаційних турнірах на чемпіонат світу. Також на території РФ та Білорусії забороняється проведення будь-яких змагань під егідою ФІБА.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти російських спортсменів, а також низки юридичних та фізичних осіб.