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Російська чоловіча збірна не братиме участі в передкваліфікаційному турнірі на літню Олімпіаду 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).
— Слідуючи рекомендаціям МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованим 28 березня, Виконавчий комітет ФІБА ухвалив рішення не дозволяти реєстрацію чоловічої збірної Росії на олімпійських передкваліфікаційних турнірах, — ідеться у повідомленні.
Збірну Росії у відборі замінила Болгарія. Всього в європейському передкваліфікаційному турнірі братимуть участь 16 команд, включно зі збірною України.
Раніше ФІБА усунула збірні Росії та Білорусі від участі у змаганнях під егідою організації, внаслідок чого національні команди не змогли взяти участі у кваліфікаційних турнірах на чемпіонат світу. Також на території РФ та Білорусії забороняється проведення будь-яких змагань під егідою ФІБА.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти російських спортсменів, а також низки юридичних та фізичних осіб.
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Російська чоловіча збірна не братиме участі в передкваліфікаційному турнірі на літню Олімпіаду 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).
— Слідуючи рекомендаціям МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованим 28 березня, Виконавчий комітет ФІБА ухвалив рішення не дозволяти реєстрацію чоловічої збірної Росії на олімпійських передкваліфікаційних турнірах, — ідеться у повідомленні.
Збірну Росії у відборі замінила Болгарія. Всього в європейському передкваліфікаційному турнірі братимуть участь 16 команд, включно зі збірною України.
Раніше ФІБА усунула збірні Росії та Білорусі від участі у змаганнях під егідою організації, внаслідок чого національні команди не змогли взяти участі у кваліфікаційних турнірах на чемпіонат світу. Також на території РФ та Білорусії забороняється проведення будь-яких змагань під егідою ФІБА.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти російських спортсменів, а також низки юридичних та фізичних осіб.