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Миколаївські спортсмени, вибороли 17 медалей на Кубку України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно – рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.
Про це повідомили в «Миколаївському Інваспорті».
З 19 по 22 квітня у місті Кам’янське (Дніпропетровської обл.) проходив Кубок України з плавання від Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» прийняли участь 6 спортсменів, які виступили дуже вдало та вибороли 17 медалей: 14 золотих, 1 срібну та 2 бронзових.
Зокрема, на рахунку МСУ Колісниченко Марії – 5 золотих медалей, МСУ Василенка Дмитра – 4 «золота», МСУ Мальцевої Ангеліни – 3 золотих нагороди, МСУ Кирпи Владислава – 2 «золота» та 1 «срібло», а КМСУ Колісника Олега, який виконав норматив майстра спорту, – 2 золотих медалі.
Тренують спортсменів Воронцова Оксана, Ільїна Тетяна, Ільін Микола, Козленко Андрій, Нагієва Алла, Бойченко Оксана та Тюветський Денис.
Нагадаємо, що Первомайські велосипедисти посіли третє командне місце на чемпіонаті України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці.
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Миколаївські спортсмени, вибороли 17 медалей на Кубку України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно – рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.
Про це повідомили в «Миколаївському Інваспорті».
З 19 по 22 квітня у місті Кам’янське (Дніпропетровської обл.) проходив Кубок України з плавання від Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» прийняли участь 6 спортсменів, які виступили дуже вдало та вибороли 17 медалей: 14 золотих, 1 срібну та 2 бронзових.
Зокрема, на рахунку МСУ Колісниченко Марії – 5 золотих медалей, МСУ Василенка Дмитра – 4 «золота», МСУ Мальцевої Ангеліни – 3 золотих нагороди, МСУ Кирпи Владислава – 2 «золота» та 1 «срібло», а КМСУ Колісника Олега, який виконав норматив майстра спорту, – 2 золотих медалі.
Тренують спортсменів Воронцова Оксана, Ільїна Тетяна, Ільін Микола, Козленко Андрій, Нагієва Алла, Бойченко Оксана та Тюветський Денис.
Нагадаємо, що Первомайські велосипедисти посіли третє командне місце на чемпіонаті України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці.