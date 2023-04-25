«Маріуполь» виходить на поки останній домашній матч

Змінити назву на честь футбольної команди зі зруйнованого та окупованого РФ Маріуполя вирішив скромний колектив «Бател» із бразильського штату Парана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

Команда з муніципалітету Гуарапуава вирішила красиво підтримати Україну та український народ, маріупольців і «Маріуполь». Відтепер «Бател» виступатиме під назвою «Маріуполь», виходитиме на поле в помаранчево-синіх барвах команди з берега Азовського моря, а на грудях матиме логотип «чайок».

На такий крок бразильці пішли, щоб історія футбольної команди з окупованого міста тривала далі. Керівництво «Маріуполя» в особі віце-президента Андрія Саніна якраз звернувся до УПЛ із проханням відтермінувати повернення азовців до переліку учасників змагань.

Раніше маріупольцям дозволили пропустити нинішній сезон зі збереженням місця в Прем’єр-лізі на наступний. Утім, окупація Маріуполя робить повернення футболу туди в осяжній перспективі неможливим. Тож тепер боси «чайок» просять зарезервувати місце в еліті на сезон 2024/25.

Натомість «Бател» приєднався до ініціативи FCMariupolLives. Бразильська команда зібралася підтримувати «Маріуполь», допоки азовці на повернуться на рідний стадіон і не відновлять виступи в професіоналах.

«Настав час подбати про цю команду, шанувати ці кольори та зберегти їхню історію. У країні футболу. Давайте збережемо традиції та пристрасть до футболу «Маріуполя». «Бател» прийме назву та кольори клубу «Маріуполь». І подбає про команду, поки та не зможе повернутися додому», — йдеться в заяві клубу.

Стяг «Маріуполя» в Бразилії «Бател», який став «Маріуполем»

У бразильській Гуарапуаві орієнтовно 75% населення мають українське походження. Штат Парана взагалі вважається «бразильською Україною». Тут діють культурні, освітні та релігійні товариства українців, переважно нащадків емігрантів першої половини XX століття з Галичини, Буковини та Закарпаття.

«Бател» заснований у 1951 році кількома родинами підприємців, які працювали в деревообробній промисловості. Три десятиліття команда грала в аматорах, а до професіональної доросла наприкінці 80-х. «Золота» епоха «Батела» — середина 90-х. Тоді паранці змагалися в Серії C — третьому за силою дивізіоні Бразилії.

Зараз «Бател» виступає у 3-й лізі штату Парана. Домашні матчі команда проводить на невеликій арені «Естадіо Вальдоміро Гелінскі» (3516 місць). Клубний талісман — Самотній Вовк (Lobo Solitario) у червоно-чорних барвах. Та тепер скромній команді без титулів гарантовані симпатії сотень, а може й тисяч фанатів у далекій і близькій водночас Україні.

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