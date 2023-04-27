У перший день Кубку України, пам’яті Юлії Рябчинської з веслування спортсмени Миколаївської області завоювали 6 медалей.

Про це повідомила Федерація веслування Миколаївської області на своєму сайті.

В перший день Кубку України, який проходив у місті Умань Черкаської області, визначалися чемпіони і призери у всіх класах на дистанції 1000 м і в четвірках на дистанції 500 м.

Так байдарочниця Катерина Гончар (тренери – Наталія Левченко, Сергій Левченко) – завоювала першу медаль для регіону в цьому сезоні. Ще три медалі завоювали байдарочниці у змаганнях четвірок на дистанції 500 м, причому 2 з них золоті юніорки – Оксана Цомпель (тренер – Ольга Цомпель) і Катерина Гончар, готувалися до сезону в юніорській збірній України.