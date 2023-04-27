У перший день Кубку України, пам’яті Юлії Рябчинської з веслування спортсмени Миколаївської області завоювали 6 медалей.
Про це повідомила Федерація веслування Миколаївської області на своєму сайті.
В перший день Кубку України, який проходив у місті Умань Черкаської області, визначалися чемпіони і призери у всіх класах на дистанції 1000 м і в четвірках на дистанції 500 м.
Так байдарочниця Катерина Гончар (тренери – Наталія Левченко, Сергій Левченко) – завоювала першу медаль для регіону в цьому сезоні. Ще три медалі завоювали байдарочниці у змаганнях четвірок на дистанції 500 м, причому 2 з них золоті юніорки – Оксана Цомпель (тренер – Ольга Цомпель) і Катерина Гончар, готувалися до сезону в юніорській збірній України.
Бронза серед дорослих в активі Ельвіри Деревинської. Ще одну медаль на дистанції 1000 м – бронзову – завоювали миколаївський екіпаж у складі Максима Подшивалова (тренери – Ірина СімоноваІ, Сергій Моторний) і Давіда Лупіна (тренери – Ірина СімоноваІ, Олександр Васюнькін), також серед юніорів. Нагадаємо, що вони, як і Оксана з Катериною, провели підготовку у складі юніорської збірної України.
Нагадаємо, що первомайські велосипедисти посіли третє командне місце на чемпіонаті України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці.