Міжнародна федерація дзюдо дозволила представникам Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Про це пише «Суспільне. Спорт» з посиланням на рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо,

«Виконавчий комітет IJF вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях IJF в якості індивідуальних нейтральних спортсменів. Виконавчий комітет вирішив залучити незалежну, авторитетну компанію для проведення перевірки біографічних даних всіх осіб, запропонованих до участі, включаючи контент соціальних мереж, з особливим акцентом на можливу пропаганду війни. Тільки ті спортсмени та допоміжний персонал, які пройшли перевірку, будуть допущені до участі у змаганнях Виконавчим комітетом IJF», — йдеться у повідомленні.

Як заявили в федерації, Чемпіонат світу — Доха 2023 відбудеться з 7 по 14 травня, там розігруватимуться значні бали, і «це рішення надає можливість справедливої участі та рівні шанси усім дзюдоїстам, які йдуть до своїх олімпійських мрій».

Однак у заяві безпосередньо не вказано, чи будуть уже допущені атлети з Росії до чемпіонату світу. Крайній термін подачі заявок на участь у турнірі закінчується саме у суботу, 29 квітня.

Кілька днів тому у коментарі для Суспільне Спорт тренер збірної України Віталій Дуброва заявив, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу, якщо там будуть представники Росії.

— Якщо допустять хоч одного з росіян, ми не будемо брати участь у чемпіонаті світу. Будемо боротися за два тижні на Гран-прі в Австрії, це також ліцензійний турнір. Це буде така альтернатива, бо в Австрії їх точно не буде, — сказав Віталій Дуброва.

Міжнародна федерація дзюдо уже вдруге повертає росіян та білорусів до змагань. Уперше це було зроблено влітку 2022 року, тоді Україна бойкотувала кілька наступних міжнародних турнірів. І, зрештою, у вересні 2022 року атлетів з Росії та Білорусі знову відсторонили від змагань.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація хокею не допустить збірні Росії та Білорусі на змагання до кінця війни в Україні