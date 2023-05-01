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Наприкінці квітня у Львові відбувся Чемпіонат України з кікбоксингу ISKA. Миколаївські спортсмени, вихованці КДЮСШ «Олімп», здобули 5 золотих, 4 срібних та 4 бронзові нагороди, повідомили у міськраді.
Дві золоті медалі завював Гліб Шаповалов, срібну та бронзову — Олександр Паршин, дві срібні нагороди — у Максима Буряка, дві бронзові — у Миколи Малешина, бронзова — у Владислава Ткачова.
Дві золоті медалі у розділі музичні вправи зі зброєю та без здобула майстер спорту міжнародного класу Надія Тонконогова.
Анастасія Кускова, в категорії спортсменів молодшого віку, у розділі музичні вправи зі зброєю виборола срібло, та без зброї — золото.
Тренерський склад: Бондаренко Ірина Олександрівна та Багінський Максим Вікторович.
Нагадаємо, миколаївська чемпіонка Харлан здобула бронзу на етапі Гран-прі з фехтування в Сеулі — це перший турнір у відборі на Олімпіаду-2024.
Наприкінці квітня у Львові відбувся Чемпіонат України з кікбоксингу ISKA. Миколаївські спортсмени, вихованці КДЮСШ «Олімп», здобули 5 золотих, 4 срібних та 4 бронзові нагороди, повідомили у міськраді.
Дві золоті медалі завював Гліб Шаповалов, срібну та бронзову — Олександр Паршин, дві срібні нагороди — у Максима Буряка, дві бронзові — у Миколи Малешина, бронзова — у Владислава Ткачова.
Дві золоті медалі у розділі музичні вправи зі зброєю та без здобула майстер спорту міжнародного класу Надія Тонконогова.
Анастасія Кускова, в категорії спортсменів молодшого віку, у розділі музичні вправи зі зброєю виборола срібло, та без зброї — золото.
Тренерський склад: Бондаренко Ірина Олександрівна та Багінський Максим Вікторович.
Нагадаємо, миколаївська чемпіонка Харлан здобула бронзу на етапі Гран-прі з фехтування в Сеулі — це перший турнір у відборі на Олімпіаду-2024.