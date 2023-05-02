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Чоловіча команда Миколаївської області стала чемпіоном України та посіла 1 місце у командному заліку Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
Змагання проходили з 25 по 29 квітня у Вінниці. Участь в них брали спортсмени миколаївської ДЮСШ 1.
Чоловіча команда виборола Кубок у наступному складі:
Жіноча команда посіла 4 місце, у складі:
У індивідуальних змаганнях у багатоборстві Валентин Святинчук посів 2 місце.
У загальнокомандному результаті Миколаївська область посіла 2 місце.
Тренерський склад: заслужений тренер України Семенуха Віктор Леонідович, тренери — викладачі Ольга Ціолковська, Вікторія Карпенко, Дар’я Алєксєєва.
Нагадаємо, миколаївські кікбоксери вибороли 13 нагород Чемпіонату України.
Чоловіча команда Миколаївської області стала чемпіоном України та посіла 1 місце у командному заліку Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
Змагання проходили з 25 по 29 квітня у Вінниці. Участь в них брали спортсмени миколаївської ДЮСШ 1.
Чоловіча команда виборола Кубок у наступному складі:
Жіноча команда посіла 4 місце, у складі:
У індивідуальних змаганнях у багатоборстві Валентин Святинчук посів 2 місце.
У загальнокомандному результаті Миколаївська область посіла 2 місце.
Тренерський склад: заслужений тренер України Семенуха Віктор Леонідович, тренери — викладачі Ольга Ціолковська, Вікторія Карпенко, Дар’я Алєксєєва.
Нагадаємо, миколаївські кікбоксери вибороли 13 нагород Чемпіонату України.