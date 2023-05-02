Чоловіча команда Миколаївської області стала чемпіоном України та посіла 1 місце у командному заліку Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.

Змагання проходили з 25 по 29 квітня у Вінниці. Участь в них брали спортсмени миколаївської ДЮСШ 1.

Чоловіча команда виборола Кубок у наступному складі:

Костянтин Чудаков

Валентин Святинчук

Роман Чербу

Дмитро Бєлих

Жіноча команда посіла 4 місце, у складі:

Валерія Єгіна

Владислава Омельченко

Софія Богза

Софія Ціолковська

У індивідуальних змаганнях у багатоборстві Валентин Святинчук посів 2 місце.

У загальнокомандному результаті Миколаївська область посіла 2 місце.

Тренерський склад: заслужений тренер України Семенуха Віктор Леонідович, тренери — викладачі Ольга Ціолковська, Вікторія Карпенко, Дар’я Алєксєєва.

Нагадаємо, миколаївські кікбоксери вибороли 13 нагород Чемпіонату України.