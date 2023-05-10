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Вихованки СДЮСШОР №4 міста Миколаєва вибороли ІІІ місце серед жіночих команд на Чемпіонаті України.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Чемпіонат України з баскетболу «Молодіжна ліга 2023» відбувся в Івано-Франківську з 4 по 6 травня.
Підготував спортсменок старший тренер-викладач жіночого відділення Терент’єв Володимир Григорович.
Раніше повідомлялося, що южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.
Вихованки СДЮСШОР №4 міста Миколаєва вибороли ІІІ місце серед жіночих команд на Чемпіонаті України.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Чемпіонат України з баскетболу «Молодіжна ліга 2023» відбувся в Івано-Франківську з 4 по 6 травня.
Підготував спортсменок старший тренер-викладач жіночого відділення Терент’єв Володимир Григорович.
Раніше повідомлялося, що южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.