Вихованки СДЮСШОР №4 міста Миколаєва вибороли ІІІ місце серед жіночих команд на Чемпіонаті України.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Чемпіонат України з баскетболу «Молодіжна ліга 2023» відбувся в Івано-Франківську з 4 по 6 травня.

Підготував спортсменок старший тренер-викладач жіночого відділення Терент’єв Володимир Григорович.

Раніше повідомлялося, що южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.