У Київській області завершився командний чемпіонат України у багатоденній гонці з велоспорту/шосе. Призові місця посіли і Миколаївські спортсмени.

Про це повідомили в Управлінні з питань фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

Спортсмени ШВСМ, відділення велоспорту, Козаков Ярослав та Семенова Ірина здобули бронзу за сумою трьох днів та стали переможцями командного заліку.

Бориславський Богдан та Качур Дмитро – вибороли 3 місце за сумою трьох днів у командному заліку.

Верлатова Вікторія, Хміляр Ярослава, Петрук Анастасія та Чугай Анастасія також вибороли 3 місце за сумою трьох днів у командному заліку.

Також повідомлялося, що первомайські велосипедисти посіли третє командне місце на чемпіонаті України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці.