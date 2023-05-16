Спортсмети з Миколаєва взяли «золото» і «бронзу» на Чемпіонаті України з веслувального марафону, що проходив у Вінниці.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради з посиланням на управління у справах фізичної культури та спорту.

Так, вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту показали високий результат на змаганнях з 11 по 14 травня.

— Олександр Гарцев та Артем Хижняк вибороли 1 місце на дистанції 29,8 км. Крім того, Олександр Гарцев посів 3 місце на дистанції 3,4 км, – йдеться в повідомленні.

Також дві золоті нагороди Чемпіонату здобув вихованець КДЮСШ «Атлант» Володимир Коврига - на дистанціях 22,6 км та 29,8 км. І четверте місце на дистанції 19 км - у «атлантівця» Давида Лавринця.

Нагадаємо, спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games, що тривали з 11 до 14 травня в місті Сараєво Республіки Боснія і Герцеговина.