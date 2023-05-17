В Україні встановили новий рекорд за кількістю глядачів на кіберспортивному матчі.

Про це повідомляє ЛІГА.net.

Матчі чемпіонату світу з Counter-Strike: Global Offensive одночасно зібрали біля екранів понад 60 тисяч українськомовних вболівальників. 15 травня гру між командами Natus Vincere та Monte на турнірі BLAST. tv Paris Major 2023 одночасно дивилися 58,5 тисяч українських глядачів.

Ще близько 1,5 тисячі глядачів дивилися українськомовну трансляцію матчу FaZe Clan проти Bad News Eagles, що йшов паралельно.

Загалом 60 094 глядачі на Twitch та YouTube — це найкращий результат серед усіх кіберспортивних трансляцій українською мовою. NAVI та Monte встановили рекорд на трансляції студії Maincast, яка висвітлює турнір українською мовою. Середня кількість глядачів під час гри склала 38,6 тисячі осіб, а в найнапруженіші моменти матчу ця цифра збільшувалася ще на 20 тисяч глядачів.

Другий результат серед україномовних трансляцій займає ефір фіналу The International 2022 з Dota 2 — серію між Team Secret та Tundra Esports одночасно дивилися 46,1 тисячі глядачів.

Нагадаємо, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.