|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|05:15
|Захід сонця:
|20:21
|Температура завтра:
|+25 C°
|Швидкість вітру:
|3.7 м/с
|Схід сонця:
|05:08
|Захід сонця
|20:40
|Температура завтра:
|+26 C°
Російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Європейських іграх 2023 року в жодному статусі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на портал Inside the Games.
Федерація боксу Росії заявила про своє бажання взяти участь у цьогорічних Європейських іграх, які буде проведено у Кракові-Малопольші. Участь необхідна для того, щоб отримати кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року. Однак Європейські олімпійські комітетизаявили, що це неможливо.
Варто нагадати, що раніше Міжнародний олімпійський комітет постановив дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на світову спортивну арену. Вони мали б виступати як нейтральні особи за умови, що вони не підтримують війну в Україні та не пов’язані з армією.
Європейські ігри 2023 року в Польщі — це континентальний відбір на Олімпійські ігри у столиці Франції.
Раніше збірну Росії з баскетболу не допустили до відбору на Олімпіаду-2024.
Російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Європейських іграх 2023 року в жодному статусі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на портал Inside the Games.
Федерація боксу Росії заявила про своє бажання взяти участь у цьогорічних Європейських іграх, які буде проведено у Кракові-Малопольші. Участь необхідна для того, щоб отримати кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року. Однак Європейські олімпійські комітетизаявили, що це неможливо.
Варто нагадати, що раніше Міжнародний олімпійський комітет постановив дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на світову спортивну арену. Вони мали б виступати як нейтральні особи за умови, що вони не підтримують війну в Україні та не пов’язані з армією.
Європейські ігри 2023 року в Польщі — це континентальний відбір на Олімпійські ігри у столиці Франції.
Раніше збірну Росії з баскетболу не допустили до відбору на Олімпіаду-2024.