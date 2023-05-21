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Футбольна школа «Лідер» в Миколаєві оголосила про перегляд футболістів для участі в чемпіонаті України.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці школи.
Запрошуються юнаки з Миколаєва та Миколаївської області 2007 - 2010 років народження.
Деталі за телефоном: +380994676168 Сергій Олегович.
Зазначається, що професійний навчально-тренувальний процес футбольної школи «Лідер» забезпечують тренери категорії «С» та «В». Створюються умови для просування в професійній кар’єрі. Забезпечується подальший першочерговий вступ о вищого навчального закладу та отримання профільної освіти за фахом.
Футбольна школа «Лідер» в Миколаєві оголосила про перегляд футболістів для участі в чемпіонаті України.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці школи.
Запрошуються юнаки з Миколаєва та Миколаївської області 2007 - 2010 років народження.
Деталі за телефоном: +380994676168 Сергій Олегович.
Зазначається, що професійний навчально-тренувальний процес футбольної школи «Лідер» забезпечують тренери категорії «С» та «В». Створюються умови для просування в професійній кар’єрі. Забезпечується подальший першочерговий вступ о вищого навчального закладу та отримання профільної освіти за фахом.