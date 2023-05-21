Футбольна школа «Лідер» в Миколаєві оголосила про перегляд футболістів для участі в чемпіонаті України.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці школи.

Запрошуються юнаки з Миколаєва та Миколаївської області 2007 - 2010 років народження.

Деталі за телефоном: +380994676168 Сергій Олегович.

Зазначається, що професійний навчально-тренувальний процес футбольної школи «Лідер» забезпечують тренери категорії «С» та «В». Створюються умови для просування в професійній кар’єрі. Забезпечується подальший першочерговий вступ о вищого навчального закладу та отримання профільної освіти за фахом.