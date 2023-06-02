Миколаївський боксер став срібним призером Міжнародного турніру імені Фелікса Стамма в Польщі.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Вихованець миколаївської ДЮСШ № 2 з єдиноборств Ельмір Набієв став срібним призером турніру з команди збірної команди України, яка завоювала 13 нагород найвищого гатунку.

Нагадуємо, що у 2021 році миколаївський боксер виборов золото у вагавій категорії до 54 кілограмів у проведенні серії складних поєдинків.Також, Ельмір Набієв є срібним призером боксерського турніру на призи братів Кличків.

Тренером цьогорічного XXXVII Міжнародного чемпіонату був миколаївець, який наразі посідає посаду старшого тренера збірної команди України з боксу серед юніорок Микола Хаджіогло.

Йому присвячується, окрім підготовки висококваліфікованих спортсменів й почесне звання «Заслужений тренер України з кікбоксингу» (2003) та «Заслужений тренер з боксу» (2010).

Зазначається, що 26 по 28 травня 2023 року на базі СДЮСШОР-6 пройшов відкритий чемпіонат міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.