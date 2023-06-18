Миколаївська шахістка, кандидатка у майстри спорту Анжеліка Ломакіна посіла друге місце у міжнародному жіночому турнірі, який відбувся у США в Лас-Вегасі.

Про це повідомив віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.

У змаганнях взяли участь 66 шахісток. Анжеліка Ломакіна набрала 4,5 очка у п’яти партіях та посіла друге місце.

Нагадаємо, миколаївський шахіст Богдан Біловіл посів друге місце на чемпіонаті Німеччини серед юнаків до 18 років.