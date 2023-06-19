У Львові відбувся чемпіонат України з бадмінтону серед юніорів, на якому Миколаївські спортсмени стали призерами.

Про це повідомило Відділення національного олімпійського комітету України у Миколаївській області.

У чоловічій парній категорії перше місце виборов Єгор Романюк та Іван Царегородцев, друге місце посіли Владислав Кунін разом зі львів’янином Олександром Чируном.

У жіночій парній категорії другі місця здобули Ярослава Ванцаровська та Марія Корягіна, в міксті – Владислав Кунін та Ярослава Ванцаровська.

В одиночній категорії срібна нагорода у Марії Корягіної, бронзові – у Єгора Романюка та Владислава Куніна.

Призерів підготували тренери Олександр Кунін та Артем Сизоненко.

Нагадаємо, що миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.