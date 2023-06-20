Спортсмени миколаївської ДЮСШ з єдиноборств — призери кубка світу з кікбоксингу ВАКО.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури та спорту Миколаївської міськради.

Вихованці тренерів Ігоря Павленка та Сергія Хворова блискуче виступили на етапі Кубка світу та отримали срібну та бронзову медаль.

— Ярослав Григорʼєв посів 2 місце у К-1, а Вікторія Павленко виборола 3 місце у лоу-кік, - доповіли тренери спортсменів.

Змагання з кікбоксингу проходили 15-18 червня в Будапешті.

Раніше, Миколаївські спортсмени стали призерами на чемпіонаті України з бадмінтону.

Нагадаємо, що миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.