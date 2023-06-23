Збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають троє миколаївців, завоювала перше місце у змаганнях на Європейських іграх.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Змагання змішаних команд зі стрибків у воду пройшли 22 червня у польському місті Жешув.
Збірну України представили четверо спортсменів: Данило Коновалов, Ксенія Байло, Анна Письменська та Олексій Середа.
Команда набрала 438,3 бали, виборовши перше місце.
Данило Коновалов — офіційний представник Миколаєва. Ксенія Байло та Олексій Середа — родом з нашого міста.
«Це перше європейське золото в історії України в змішаних командних змаганнях! Вітаю спортсменів і їхніх тренерів!», — написав мер.
Цьогоріч Миколаїв на Європейських іграх представляють двоє спортсменів: Данило Коновалов (стрибки у воду: трамплін 1, 3 м, трамплін 3 м, синхрон, команда) та Аліна Полозюк (фехтування на рапірі).
Нагадаємо, що миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.
Збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають троє миколаївців, завоювала перше місце у змаганнях на Європейських іграх.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Змагання змішаних команд зі стрибків у воду пройшли 22 червня у польському місті Жешув.
Збірну України представили четверо спортсменів: Данило Коновалов, Ксенія Байло, Анна Письменська та Олексій Середа.
Команда набрала 438,3 бали, виборовши перше місце.
Данило Коновалов — офіційний представник Миколаєва. Ксенія Байло та Олексій Середа — родом з нашого міста.
«Це перше європейське золото в історії України в змішаних командних змаганнях! Вітаю спортсменів і їхніх тренерів!», — написав мер.
Цьогоріч Миколаїв на Європейських іграх представляють двоє спортсменів: Данило Коновалов (стрибки у воду: трамплін 1, 3 м, трамплін 3 м, синхрон, команда) та Аліна Полозюк (фехтування на рапірі).
Нагадаємо, що миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.