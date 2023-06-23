Збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають троє миколаївців, завоювала перше місце у змаганнях на Європейських іграх.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Змагання змішаних команд зі стрибків у воду пройшли 22 червня у польському місті Жешув.

Збірну України представили четверо спортсменів: Данило Коновалов, Ксенія Байло, Анна Письменська та Олексій Середа.

Команда набрала 438,3 бали, виборовши перше місце.

Данило Коновалов — офіційний представник Миколаєва. Ксенія Байло та Олексій Середа — родом з нашого міста.

«Це перше європейське золото в історії України в змішаних командних змаганнях! Вітаю спортсменів і їхніх тренерів!», — написав мер.

Цьогоріч Миколаїв на Європейських іграх представляють двоє спортсменів: Данило Коновалов (стрибки у воду: трамплін 1, 3 м, трамплін 3 м, синхрон, команда) та Аліна Полозюк (фехтування на рапірі).