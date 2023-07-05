У розділах куміте та ката відбулися захоплюючі змагання з кіокушинкай карате, в яких взяли участь 40 спортсменів. Учасниками змагань були ДЮСШ з єдиноборств у Миколаєві, Команда Нова Одеса, СК «Ілля Муромець» та Семидо.
Нагадаємо, що збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають двоє миколаївців, завоювали перше місце у змаганнях на Європейських іграх.
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У розділах куміте та ката відбулися захоплюючі змагання з кіокушинкай карате, в яких взяли участь 40 спортсменів. Учасниками змагань були ДЮСШ з єдиноборств у Миколаєві, Команда Нова Одеса, СК «Ілля Муромець» та Семидо.
Нагадаємо, що збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають двоє миколаївців, завоювали перше місце у змаганнях на Європейських іграх.