У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат міста з єдиноборств, у якому брали участь 220 спортсменів. Вони змагалися в різноманітних видах єдиноборств, таких як кікбоксинг ВАКО, кікбоксинг ВТКА, кіокушинкай карате та змішані єдиноборства ММА.

Про це повідомили в прес-службі управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Змішані єдиноборства ММА зібрали найбільшу кількість учасників — 98 спортсменів з усієї Миколаївської області. У поєдинках з ММА брали участь представники різних команд, зокрема м.Миколаїв ДЮСШ з Єдиноборств, Миколаїв «ММА CLUB NIKOLAEV», смт. Криве Озеро «ММА Характерник», м. Первомайск, м. Вознесенськ СК «ФАНАТ», м.Баштанка «Valhala MMA Team». Всього в октагоні було проведено 78 поєдинків.





Кікбоксери продемонстрували свою майстерність в різних номінаціях, зокрема в музичних вправах, кік-лайт та лоу-кік. Команди з різних міст та районів приєдналися до змагань з кікбоксингу, серед яких були ДЮСШ з єдиноборств м. Новий Буг, м. Херсон, м. Вознесенськ, ПГТ Єланець, СК «Оріон», ДЮСШ «Олімп», Dibrova team та БК «Тигр».