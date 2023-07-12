На Івано-Франківщині поблизу села Красник Верховинського району діти, які мають інвалідність встановили національний рекорд.

Про це повідомив «Суспільному» співорганізатор заходу, керівник громадської організації «Подаруй життя» Сергій Бондаренко.

Участь у «Наймасовіший сплав гірською річкою, здійснений дітьми з інвалідністю» взяли 33 учасники з різних областей.

За словами співорганізатора заходу, у сплаві гірською річкою Чорний Черемош участь взяли діти, які мають аутизм, ДЦП, синдром Дауна, затримку психічного розвитку, неврологічні захворювання, та діти, які перенесли інсульт.

— Це наш третій рекорд. Два роки тому ми підняли 42 дитини з інвалідністю на Говерлу. Минулого року встановили національний рекорд в Угорщині у сплавах на човнах-драконах, — розповів Сергій Бондаренко.

Як повідомляється, учасники встановленого рекорду готувалися до нього близько двох років. Їх супроводжували 16 інструкторів.

Як повідомлялось раніше, уряд починає новий проєкт з оздоровлення особливих дітей у дев'яти областях, серед них – Миколаївщина.