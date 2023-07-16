Студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова стали бронзовими призерами European Universities Games 2023 з бадмінтону.

Про це повідомляється у Facebook кафедри Фізичного виховання та спорту НУК.

У європейському чемпіонаті беруть участь 16 університетів з 11 країн, в їхньому числі два українських навчальних заклади: НУК ім. адмірала Макарова та Харківський політехнічний інститут.

Спортсмени Миколаєва пройшли груповий етап і з рахунком 5:0 перемогли Академію фізичного виховання імені Юзефа Пілсудського у Польщі, з рахунком 4:1 здолали Бернський університет у Швейцарії та Сегедський університет в Угорщині.

Але у півфінальному протистоянні бадмінтоністи НУК поступилися рахунком Ворицькому університету Великої Британії — 3:1.

Нагадаємо, з 7 по 10 липня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (трек), де миколаївці отримали призові місця.

Раніше бадмінтоністи з Миколаєва завоювали 8 нагород у змаганнях з Гран-прі Європи «RSL Lithuanian U17 International 2023».

Також миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.