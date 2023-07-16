Студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова стали бронзовими призерами European Universities Games 2023 з бадмінтону.
Про це повідомляється у Facebook кафедри Фізичного виховання та спорту НУК.
У європейському чемпіонаті беруть участь 16 університетів з 11 країн, в їхньому числі два українських навчальних заклади: НУК ім. адмірала Макарова та Харківський політехнічний інститут.
Спортсмени Миколаєва пройшли груповий етап і з рахунком 5:0 перемогли Академію фізичного виховання імені Юзефа Пілсудського у Польщі, з рахунком 4:1 здолали Бернський університет у Швейцарії та Сегедський університет в Угорщині.
Але у півфінальному протистоянні бадмінтоністи НУК поступилися рахунком Ворицькому університету Великої Британії — 3:1.
Нагадаємо, з 7 по 10 липня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (трек), де миколаївці отримали призові місця.
Раніше бадмінтоністи з Миколаєва завоювали 8 нагород у змаганнях з Гран-прі Європи «RSL Lithuanian U17 International 2023».
Також миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.
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Студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова стали бронзовими призерами European Universities Games 2023 з бадмінтону.
Про це повідомляється у Facebook кафедри Фізичного виховання та спорту НУК.
У європейському чемпіонаті беруть участь 16 університетів з 11 країн, в їхньому числі два українських навчальних заклади: НУК ім. адмірала Макарова та Харківський політехнічний інститут.
Спортсмени Миколаєва пройшли груповий етап і з рахунком 5:0 перемогли Академію фізичного виховання імені Юзефа Пілсудського у Польщі, з рахунком 4:1 здолали Бернський університет у Швейцарії та Сегедський університет в Угорщині.
Але у півфінальному протистоянні бадмінтоністи НУК поступилися рахунком Ворицькому університету Великої Британії — 3:1.
Нагадаємо, з 7 по 10 липня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (трек), де миколаївці отримали призові місця.
Раніше бадмінтоністи з Миколаєва завоювали 8 нагород у змаганнях з Гран-прі Європи «RSL Lithuanian U17 International 2023».
Також миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.